美國前特別檢察官穆勒到國會作供,就通俄調查報告作進一步說明,並確認特朗普總統是否曾妨礙司法,報告並未令他清白。

穆勒又提到,團隊花了一年多時間,嘗試邀請特朗普接受查問,但不成功,特朗普一直拒絕。

有共和黨議員則強調,美國司法系統中有無罪推定原則,質疑穆勒違反了這項原則,但因為時間所限,穆勒未能回應。

特朗普及團隊則在聽證會前,在網上提出連串反駁及質疑,強調沒有勾結俄羅斯或干預司法,批評民主黨人等試圖捏造罪行,陷害無辜的總統,反問穆勒何不調查民主黨希拉莉電郵門事件。

