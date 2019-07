【i-CABLE】

香港5位紀律部隊首長發聲明譴責暴力,指會堅定支持政府依法施政。

5位部門首長包括入境處處長曾國衛、海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監陳志培。

聲明指近日有報章報道指,有自稱紀律部隊人員在網上討論區發表言論,各部門鄭重表明,作為香港特區的紀律部隊,一直維護法治,致力維持香港繁榮穩定及安全,對於近日發生的連串暴力行為,嚴重破壞社會秩序,威脅市民安全予以嚴厲譴責,各紀律部隊將一如既往緊守崗位,堅定不移支持特首及特區政府,依法有效施政。

另外,19個紀律部隊工會包括海關、消防處、入境處、懲教處及飛行服務隊機師工會等,亦發表聯合聲明,指近日發生的事造成社會不安,呼籲會員緊守崗位,繼續為市民提供專業服務,亦希望各界保持克制,無論暴力背後的理念為何,都予以嚴厲譴責。

聲明又指多年來行之有效的法治精神,得來不易、需要尊重,希望社會盡快重回正軌。

