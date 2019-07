【KTSF】

黃石國家公園一頭北美野牛日前向著約50名遊客衝去,期間撞上一名來自佛羅里達州的9歲女童,把她拋上半空,女童需要送院治療。

公園管理人表示,事發於週一,該群遊客當時與野牛的距離約有5至10呎,至少有20分鐘,野牛突然衝向他們,把女童撞至拋上半空。

女童需要送院治療,目前已出院,暫未知其傷勢如何。

黃石國家公園每年約有400萬遊客到訪,定期有遊客因為被野牛或其他野生動物襲擊而受傷。

