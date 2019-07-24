喬州女子與婦人起衝突 手抱男嬰掉地傷重不治

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喬治亞州一名女子與另一名婦人爭執期間發生肢體衝突，前者把抱著的3個月大男嬰掉下地，致其傷重不治，涉案女子已被控謀殺罪。

據當地電視台報導，26歲女子Karen Lashun Harrison被控多項重罪，包括謀殺、虐兒和毆打罪。

警方稱，被告上週五在一間美妝店外，與另一名婦人發生肢體衝體，其間把抱著的男嬰掉下地，男嬰事隔一天才送院治療，最後因頭部受重創死亡。

Harrison原本對警方稱，男嬰是被友人Carneata Clark抱著時掉下，後者也附和Harrison的供詞，但警方根據案發視頻，已向Clark起訴作假口供和妨礙警方查案罪。

至於涉及打鬥的另一名婦人則暫時未被起訴，警方不排除會就案件拘捕更多人。

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