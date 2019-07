喬州女子與婦人起衝突 手抱男嬰掉地傷重不治

【KTSF】

喬治亞州一名女子與另一名婦人爭執期間發生肢體衝突,前者把抱著的3個月大男嬰掉下地,致其傷重不治,涉案女子已被控謀殺罪。

據當地電視台報導,26歲女子Karen Lashun Harrison被控多項重罪,包括謀殺、虐兒和毆打罪。

警方稱,被告上週五在一間美妝店外,與另一名婦人發生肢體衝體,其間把抱著的男嬰掉下地,男嬰事隔一天才送院治療,最後因頭部受重創死亡。

Harrison原本對警方稱,男嬰是被友人Carneata Clark抱著時掉下,後者也附和Harrison的供詞,但警方根據案發視頻,已向Clark起訴作假口供和妨礙警方查案罪。

至於涉及打鬥的另一名婦人則暫時未被起訴,警方不排除會就案件拘捕更多人。

