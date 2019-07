Facebook就違反私隱條例與FTC達和解 罰款50億元

【KTSF 萬若全報導】

聯邦貿易委員會(FTC)週三宣布和社交媒體Facebook就用戶數據洩漏事件達成和解協議,Facebook被罰50億元,用戶未來看到Facebook甚麼樣的改變呢?

FTC早前指控Facebook侵犯用戶隱私,違反了2012年公司和FTC簽訂的一份協議,因為他們對消費者保密個人信息的程度,做出了誤導性的承諾。

例如Facebook告訴用戶,他們可以選擇設置只為”朋友”提供信息,但儘管有這樣的承諾,但Facebook讓這些朋友所使用的應用程式拿到用戶的信息,Facebook因此獲利。

此外,Facebook不當使用用戶帳號登記的電話號碼,以作廣告用途,違反了相關的法律。

根據和解協議,Facebook除了要支付巨額50億元的罰款之外,還需要成立隱私監督委員會,而且委員會成員不受行政總裁Mark Zuckerburg管治,並且要求公司設立機制,若果未來再違反隱私,公司需要問責。

隨著Facebook推出新的隱私計劃,消費者應該重新審視他們的設置,你真的想分享多少個人信息,平台的默認設置可能不是保護您隱私的最佳選項。

無論是Facebook還是其他平台,重新檢視你的工具欄、隱私設置等等,以確保系統的設置符合你的選擇及偏好。

