人口普查明年3月展開 華人團體呼籲亞裔積極參與（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

每十年一度的人口普查明年3月展開，為了能夠反映社區的真實需求，華人進步會週二展開一個名為”Count us In”的運動，呼籲亞裔社區積極參與。

華人進步會表示，這次的人口普查首次電子化，讓市民在網上填寫問卷，他們指出，對上一次的人口普查，全國有約1,600萬人未被計算在內，這對分配聯邦資源，甚至國會議席的多少，都有莫大的影響，促請所有市民，不論移民身分，都要積極參與。

華人進步會梁皓宏說：”例如教育方面、醫療、還有其他社會服務，尤其是白卡、糧食劵、第八段房屋，這些全部都是根據人口普查的數據而去制定，如果計不到我們，其實代表著我們少一點資源去享受這些服務。”

華人權益促進會表示，由於全國的社區一同抗爭，人口普查的問卷上已經不會再有詢問移民身分的問題，當中所有資料將會絕對保密，希望市民安心填寫。

明年3月起，市民會陸續收到填寫問卷的通知，先是通過郵件，然後會直接寄問卷，最後更會派人上門幫忙填寫。

寄出的問卷，只有英文及西班牙文兩種語言，而中文的問卷，亦只可以在網上填，不懂英文又不懂上網的市民可以怎樣做呢？

華人權益促進會宣導主任馮弘美（Hong Mei Pang）說：”在社區裡面，我們提供很多填表的服務，通過很多不一樣的語言，像華促會、華人進步會、華埠青年會跟其他的社區機構，都有提供填表的服務。”

華人進步會週三下午5時半，將會在華埠的辦公室舉辦論壇，講及邊境移民以及解答有關人口普查的疑問。

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