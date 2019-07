人口普查明年3月展開 華人團體呼籲亞裔積極參與（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

每十年一度的人口普查明年3月展開,為了能夠反映社區的真實需求,華人進步會週二展開一個名為”Count us In”的運動,呼籲亞裔社區積極參與。

華人進步會表示,這次的人口普查首次電子化,讓市民在網上填寫問卷,他們指出,對上一次的人口普查,全國有約1,600萬人未被計算在內,這對分配聯邦資源,甚至國會議席的多少,都有莫大的影響,促請所有市民,不論移民身分,都要積極參與。

華人進步會梁皓宏說:”例如教育方面、醫療、還有其他社會服務,尤其是白卡、糧食劵、第八段房屋,這些全部都是根據人口普查的數據而去制定,如果計不到我們,其實代表著我們少一點資源去享受這些服務。”

華人權益促進會表示,由於全國的社區一同抗爭,人口普查的問卷上已經不會再有詢問移民身分的問題,當中所有資料將會絕對保密,希望市民安心填寫。

明年3月起,市民會陸續收到填寫問卷的通知,先是通過郵件,然後會直接寄問卷,最後更會派人上門幫忙填寫。

寄出的問卷,只有英文及西班牙文兩種語言,而中文的問卷,亦只可以在網上填,不懂英文又不懂上網的市民可以怎樣做呢?

華人權益促進會宣導主任馮弘美(Hong Mei Pang)說:”在社區裡面,我們提供很多填表的服務,通過很多不一樣的語言,像華促會、華人進步會、華埠青年會跟其他的社區機構,都有提供填表的服務。”

華人進步會週三下午5時半,將會在華埠的辦公室舉辦論壇,講及邊境移民以及解答有關人口普查的疑問。

