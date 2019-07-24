駕車途經華埠被人打破車窗 受害事主述事發經過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠3輛行駛中的汽車週日下午被一名男子用棍打破玻璃，其中一名事主週二講述事發經過，對於市內治安感到憂慮。

Jackcobson夫婦週日下午1點幾在華埠飲完茶之後，開車從Jackson街口轉左進入Stockton街時，遇上涉事手持木棍的男疑犯。

男疑犯首先襲擊在她們面前的一輛白色Lyft汽車的車窗，之後走到他們的車，敲打車頭和車尾擋風玻璃以及車身，轉頭又再離開，去打另一輛紅色車。

事主表示，見Lyft車裡的一名女乘客的腳，因為被破碎玻璃弄傷流血，至於她和她丈夫就無受傷。

事主Lidia Jacobson說：”好奇怪，因為該男子像有精神問題，行為並非出於憤怒而是瘋狂，他需要求助，不能待在街上，誰知他下一個會打誰？他需要住院，不能留在外面。”

Jacobson表示，幸好的是該男子無槍，她估計維修汽車要用2,200元，又說她在舊金山生活了60年，概嘆最近市區質素變得越來越差。

消息指，疑犯是一名年約40歲的非洲裔男子，案件仍在調查當中，警方不知道犯案動機，不排除疑犯有精神問題。

有案件資料的人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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