駕車途經華埠被人打破車窗 受害事主述事發經過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠3輛行駛中的汽車週日下午被一名男子用棍打破玻璃,其中一名事主週二講述事發經過,對於市內治安感到憂慮。

Jackcobson夫婦週日下午1點幾在華埠飲完茶之後,開車從Jackson街口轉左進入Stockton街時,遇上涉事手持木棍的男疑犯。

男疑犯首先襲擊在她們面前的一輛白色Lyft汽車的車窗,之後走到他們的車,敲打車頭和車尾擋風玻璃以及車身,轉頭又再離開,去打另一輛紅色車。

事主表示,見Lyft車裡的一名女乘客的腳,因為被破碎玻璃弄傷流血,至於她和她丈夫就無受傷。

事主Lidia Jacobson說:”好奇怪,因為該男子像有精神問題,行為並非出於憤怒而是瘋狂,他需要求助,不能待在街上,誰知他下一個會打誰?他需要住院,不能留在外面。”

Jacobson表示,幸好的是該男子無槍,她估計維修汽車要用2,200元,又說她在舊金山生活了60年,概嘆最近市區質素變得越來越差。

消息指,疑犯是一名年約40歲的非洲裔男子,案件仍在調查當中,警方不知道犯案動機,不排除疑犯有精神問題。

有案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

