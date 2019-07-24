市長布里德巡視舊金山華埠 慰問劫案受害僑領（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對舊金山華埠上星期發生的暴力搶劫案，市長布里德週二巡視華埠，慰問劫案受害人，並了解即將在Stockton街安裝完成的攝錄機系統。

上星期一的劫案在Stockton街夾Pacific街發生，布里德亦選擇在此起步，她先慰問劫案受害人之一、中華總會館中文助理黃宏昶。

黃宏昶說：”多一點關心我們華人社區，如果有辦法，有費用，存入我們華人社區的警局，撥多一點經費，讓他們增加警力，盡量維持我們華人社區的治安、安全，使我們華埠更加繁榮，這是我們華人的心聲。”

週一舉行的社區會議上，除了中央警局分局長易文耀外，並沒有其他警隊高層出席，週二警局派出一名助理局長，3名指揮官及易文耀與布里德一起走訪華埠，布里德亦有親自聽數名商戶的意見。

布里德說：”派更多警員巡邏，確保來購物的人不會害怕，我們會做得更好。”

華埠藥房東主李先生說：”我希望你能夠幫華埠改善治安，今次發生這些事，大家讓人感覺舊金山華埠的安全是有問題，我覺得是否增加更多便衣警察好一點，要捉罪犯會容易一點，著軍裝警察巡邏時，見到警察就不會犯案。”

市府在華盛頓街至Sacramento街一段開始安裝18部錄影機，布里德逗留華埠約20分鐘，最後來到Stockton街夾華盛頓街，即是攝錄機的位置之一，聽取安裝的進度。

舊金山防罪資源中心行政總監Kyra Worthy說：”這是萬華大廈，我們每一面會有4部錄影機，裡面亦有大約5至6部，令這個街口全部都會拍到。”

中華總會館總董鄧海波說：”我聽到在Stockton街這裡安裝攝錄機，由Sacramento到華盛頓街，亦不是全條Stockton街，應該要裝多一點，尤其是發生劫案的十字路口那裡，照報紙的報道，攝錄機都裝不到那裡。”

說：”我知道大家很害怕，不只是商家，連住在其他社區、來華埠購物的人都害怕，今日的目的是要大家重拾信心，讓大家知道攝錄機在安裝當中，我們盡一切辦法去增加巡警。”



過去這兩天，華埠又辦社區會議，市長又來巡視，又有僑領說要懸紅緝兇，但有人質疑究竟這些事是否真正解決到最根本問題，就是治安會否得到改善。

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”在這一年裡，發生很多宗入屋行劫，傷了很多華僑，已經有很多只是單憑一宗就搞到記者會，我覺得對於其他受害人就不太公道，在會上又說出花紅，但其他受傷的，他們從來沒有提，這絕對是不公平。”

上星期一發生的暴力劫案，至今仍未拘捕任何人，多名僑領現在總共懸紅24,500元緝兇。

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