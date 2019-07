市長布里德巡視舊金山華埠 慰問劫案受害僑領（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對舊金山華埠上星期發生的暴力搶劫案,市長布里德週二巡視華埠,慰問劫案受害人,並了解即將在Stockton街安裝完成的攝錄機系統。

上星期一的劫案在Stockton街夾Pacific街發生,布里德亦選擇在此起步,她先慰問劫案受害人之一、中華總會館中文助理黃宏昶。

黃宏昶說:”多一點關心我們華人社區,如果有辦法,有費用,存入我們華人社區的警局,撥多一點經費,讓他們增加警力,盡量維持我們華人社區的治安、安全,使我們華埠更加繁榮,這是我們華人的心聲。”

週一舉行的社區會議上,除了中央警局分局長易文耀外,並沒有其他警隊高層出席,週二警局派出一名助理局長,3名指揮官及易文耀與布里德一起走訪華埠,布里德亦有親自聽數名商戶的意見。

布里德說:”派更多警員巡邏,確保來購物的人不會害怕,我們會做得更好。”

華埠藥房東主李先生說:”我希望你能夠幫華埠改善治安,今次發生這些事,大家讓人感覺舊金山華埠的安全是有問題,我覺得是否增加更多便衣警察好一點,要捉罪犯會容易一點,著軍裝警察巡邏時,見到警察就不會犯案。”

市府在華盛頓街至Sacramento街一段開始安裝18部錄影機,布里德逗留華埠約20分鐘,最後來到Stockton街夾華盛頓街,即是攝錄機的位置之一,聽取安裝的進度。

舊金山防罪資源中心行政總監Kyra Worthy說:”這是萬華大廈,我們每一面會有4部錄影機,裡面亦有大約5至6部,令這個街口全部都會拍到。”

中華總會館總董鄧海波說:”我聽到在Stockton街這裡安裝攝錄機,由Sacramento到華盛頓街,亦不是全條Stockton街,應該要裝多一點,尤其是發生劫案的十字路口那裡,照報紙的報道,攝錄機都裝不到那裡。”

說:”我知道大家很害怕,不只是商家,連住在其他社區、來華埠購物的人都害怕,今日的目的是要大家重拾信心,讓大家知道攝錄機在安裝當中,我們盡一切辦法去增加巡警。”



過去這兩天,華埠又辦社區會議,市長又來巡視,又有僑領說要懸紅緝兇,但有人質疑究竟這些事是否真正解決到最根本問題,就是治安會否得到改善。

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”在這一年裡,發生很多宗入屋行劫,傷了很多華僑,已經有很多只是單憑一宗就搞到記者會,我覺得對於其他受害人就不太公道,在會上又說出花紅,但其他受傷的,他們從來沒有提,這絕對是不公平。”

上星期一發生的暴力劫案,至今仍未拘捕任何人,多名僑領現在總共懸紅24,500元緝兇。

