約翰遜獲英女王任命 正式成為英國新任首相

【i-CABLE】

英國新任保守黨黨魁約翰遜獲女王伊利沙伯二世，正式任命為新一任首相。

女王接納文翠珊請辭後，約翰遜便緊接到白金漢宮覲見女王，接受任命，正式成為新一任首相，他其後正式入主唐寧街十號，並在首相府外首次以首相身分發表講話，預料日內公布內閣名單。

據報他會招攬多位脫歐派人士，亦會邀請更多少數族裔加入，多名現任閣員，包括財相夏文達、內閣辦公室部長李達德、司法大臣郭達瑋及國際發展大臣施達偉，都已在文翠珊下台前辭職。

文翠珊向女王正式辭職前，在首相府外發表告別辭，表示政府仍有很多事情未完成，祝願接棒的約翰遜成功。

文翠珊又表示，帶領國家完成脫歐，是新首相首要及即時的工作，期望脫歐的方式能符合整個國家的利益。

她又表示成為首相是一生最大的榮耀，感謝丈夫，形容他是自己最大支持者及最親密夥伴。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。