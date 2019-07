約翰遜獲英女王任命 正式成為英國新任首相

【i-CABLE】

英國新任保守黨黨魁約翰遜獲女王伊利沙伯二世,正式任命為新一任首相。

女王接納文翠珊請辭後,約翰遜便緊接到白金漢宮覲見女王,接受任命,正式成為新一任首相,他其後正式入主唐寧街十號,並在首相府外首次以首相身分發表講話,預料日內公布內閣名單。

據報他會招攬多位脫歐派人士,亦會邀請更多少數族裔加入,多名現任閣員,包括財相夏文達、內閣辦公室部長李達德、司法大臣郭達瑋及國際發展大臣施達偉,都已在文翠珊下台前辭職。

文翠珊向女王正式辭職前,在首相府外發表告別辭,表示政府仍有很多事情未完成,祝願接棒的約翰遜成功。

文翠珊又表示,帶領國家完成脫歐,是新首相首要及即時的工作,期望脫歐的方式能符合整個國家的利益。

她又表示成為首相是一生最大的榮耀,感謝丈夫,形容他是自己最大支持者及最親密夥伴。

