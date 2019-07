【i-CABLE】

香港元朗西鐵站襲擊乘客案,警方拘捕多5名本地男子,被捕人數增至11人,全部涉及非法集結。

警方週一晚起在元朗、天水圍及機場展開拘捕,至今11人被捕,年齡由24至54歲,大部份人住在天水圍及元朗,部份懷疑有黑社會背景。

警方稱掌握了多名涉案人士的身份,不排除有更多人被捕,若有足夠證據,亦不排除日後以其他罪名控告。

警方週一晚11時許,派出超過50名探員,搜查元朗炮仗坊兩間麻雀館,逐一查問在場人士,及查核身份證明文件,逗留近一小時收隊離開,行動中無人被捕。

