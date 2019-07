特朗普政府擬收緊糧食券申領資格 料3百多萬人失福利

【KTSF】

特朗普政府週二提出新方案,用以收緊申請糧食券的自動合資格規定,此舉預料會導致約310萬人失去這項福利。

聯邦農業部表示,新提出的方案將會堵塞多年來的漏洞,不再容許那些從貧困家庭臨時救助計劃(TANF)中只領取少量福利的人士,自動合資格領取糧食券,目前這類人士在無須審查收入或資產下,便自動獲發糧食券。

在新方案下,只有那些透過TANF計劃,至少連續6個月,每月獲發至少50元援助金的人士,才可自動合資格領取糧食券。

農業部提出的新建議,是特朗普政府意圖削減糧食券計劃的最新舉措,稍早,特朗普政府也建議向申領聯邦糧食救助的人士必須附合某些工作規定,才能續向福利。

農業部估計,約有170萬個家庭,或310萬人,有可能因為新規定而不再合資格領取糧食券,估計新規定實施5年後,聯邦政府將可省回94億元經費。

農業部的建議已遭到民主黨人的抨擊,民主黨參議員Debbie Stabenow批評此舉”將會從家庭拿走食物、阻止兒童在學校獲得資助午餐,也令州政府更難提供糧食援助”。

在2019年4月,全美約有3,600萬人申領糧食券,較之前一年的3,800多萬人少。

