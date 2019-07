【KTSF】

特朗普總統入禀法庭,企圖阻止執行紐約法例,容許國會可以取得他的州府報稅資料。

特朗普週二向首都華盛頓的聯邦法院提出訴訟,要求頒發禁制令,阻止國會眾議院撥款委員會、紐約州司法部長和稅務專員取得他的報稅資料,理由是民主黨人設法透過公開他的個人財務狀況,來令他在政治上尷尬。

眾議院撥款委員會本月初向法庭申請傳召令,索取特朗普的報稅資料,以便調查國稅局如何處理特朗普的報稅。

紐約州司法部長也希望拿到特朗普的報稅紀錄,來調查特朗普的業務是否違反慈善法例。

