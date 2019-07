【i-CABLE】

特朗普總統表示,香港反對修訂《逃犯條例》的示威已經持續一段長時間,中國國家主席習近平以負責任的方式應對,沒出手制止。英國則譴責香港週日的暴力行為,表示會密切留意事態發展。

特朗普被問到是否知悉有香港市民被人連群結隊追打,有否看過相關片段,特朗普表示有,他指香港的示威向來相對和平,但已持續一段時間,認為北京沒出手阻止,習近平的處理非常負責任。

英國政府對香港週日遊行後,中聯辦外有示威衝突及元朗有人襲擊巿民表示震驚,譴責暴力行為。

國務大臣穆里森稱,歡迎香港特區行政長官林鄭月娥責成警方全面調查事件,英國會密切留意事態進展,他重申英國政府支持《中英聯合聲明》對港人權利和自由的保障。

