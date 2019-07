【KTSF】

舊金山Ingleside Heights區週二下午發生一宗槍擊案,原因與兩名司機駕駛時發生爭執有關。

警員於下午3時09分接報,指Orizaba大街200號路段有人開槍,事發前,疑犯與受害人在280公路駕駛時發生爭執。

雙方駛出公路後爭拗持續,疑犯向著受害人開出多槍,至少一發子彈射中受害人的汽車,受害人則沒有受傷,疑犯開槍後逃離現場,目前仍然在逃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。