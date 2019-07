奧克蘭880公路槍擊案男子中槍 行車線一度封閉

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)880公路週一發生槍擊案,造成一名男子受傷,案發後當局一度封閉所有行車線逾兩小時進行調查。

事發於傍晚6時35分,地點在880公路北行線98大街出口處以南,駕駛一輛深色四門汽車的男子,被指向綠色豐田RAV 4的前座乘客車門的位置開槍,車內兩名男子其中一人中槍。

案發後,加州公路巡警將880北行公路的所有行車線全部封閉,當時正值下班通勤繁忙時間,所有車輛都要駛出公路,改行98大街,所有行車線至差不多晚上9時才重開。

遭槍擊的司機和乘客需要送院治療,當中司機受傷,沒有生命危險。

涉嫌開槍的男子被指是非洲裔,年約30至40餘歲。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡警方,電話:(707) 917-4491。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. ) 版權所有,不得轉載。​