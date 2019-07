【i-CABLE】

香港立法會議員何君堯父母的墳墓週二被毀壞,已經報警,何君堯勸破壞的人盡快自首。警方列作刑事毀壞案,由屯門警區重案組跟進。

何君堯父母墳墓在良田村墓園,後方牆身有噴漆寫上”官黑勾結”,地上亦有黑漆字,兩個墓碑都被毀壞,何君堯到場了解。

警方在下午4時45分接報,多名探員蒐證,又設立封鎖線。他沒有回答記者提問便離開。

而在早上,何君堯出席電台節目後被市民包圍,何君堯提議8月4日舉辦集會,與大家交流。

另外有數十名市民下午到何君堯在屯門的辦事處聚集,有人在鐵閘貼上紙條,職員報警,警員到場了解後離開。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。