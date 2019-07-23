【獨家】東太廣場再發生汽車爆竊案 華裔夫婦受害（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣列治文市的東太廣場週日傍晚發生一宗汽車爆竊案，受害人是一對外地來的華裔夫婦，車內裝有電腦的背包遭竊，附近居民表示，該廣場的停車場已經成為汽車爆竊熱點，呼籲當局增加警力巡邏。

Richmond市警方證實，這起汽車爆竊案發生在21日傍晚4時到6時期間，本台在7點多獨家直擊受害人向警方報案的全部過程。

受害人是一對來自新墨西哥州的華裔學者，基於保護受害人隱私，本台決定不暴露其身分。

根據受害人描述，他們駕駛這台租來的SUV，到東太廣場吃飯，打算吃完飯後去還車，並且搭晚上9點多的飛機回家。

不料才一頓飯的時間，車子駕駛座後座的車窗被砸，放在車上的背包遭竊。

Richmond市警局發言人Matt Stonebraker說：”他的車輛被爆竊，裡面的東西被偷走，我們不知道有多少匪徒涉案。”

背包的失主是這位先生，他向警方描述，自己為聯邦能源部工作，背包裡有電腦等出差工作的配備，包括他做實驗的機密資料，還有出入實驗室證件等，至於錢包他則帶在身上，沒有失竊，受害人表示不願上鏡頭接受採訪。

警方已就事件展開調查，會收集監視錄影畫面，尋找線索。

警方提醒民眾，汽車爆竊已經成為普遍性的問題，各大商場都有可能發生，而東太廣場也是其中之一。

Stonebraker說：”東太廣場確實有發生一些汽車爆竊案，這是他們面對的不幸問題，而我們會調查每宗案件。”

事發後記者也看到商場的保安提醒消費者，不要在車內留下物品。

有民眾經過時提醒受害人，說東太廣場已經成為汽車爆竊熱點，千萬不要放任何物品在車內，因為他自己兩年前也曾受害。

該名居民說：”我們有一台mini van，是Toyota Sienna，然後我們小孩的包放車上，可能到廣場去買東西吧，買東西以後小孩的包，他們可能看到我們小孩的包，覺得裡面有錢吧，他們就把車給砸了，把我們小孩的書包給拿了。”

本月9號，這裡曾發生搶劫案，一名華裔女子買菜後，返回車內時遭賊人強搶手袋，失去許多重要的證件，如今又發生汽車爆竊案，民眾呼籲警方加強巡邏。

居民說：”還是要增加警力，我覺得增加警力，保安要多一點巡邏員，（賊人）會來少一點。”

警方也提供安全提示，呼籲民眾多加留意。

Stonebraker說：”我們希望到市內商店的人都安全，我們要確保大家一定要鎖車，車窗都要搖上來，確保不要留下貴重物品，像是信用卡、皮夾、皮包、電子產品、昂貴的外套，及任何東西在車內。”

建議消費者抵達商場前，就要先將東西放入後車廂，或者是帶在身上，千萬不要停好車，才開後車廂放東西，最好貴重物品都不要放車上。

警方強調，認真對待每起罪案，會嚴肅追查。

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