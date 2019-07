【獨家】東太廣場再發生汽車爆竊案 華裔夫婦受害（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣列治文市的東太廣場週日傍晚發生一宗汽車爆竊案,受害人是一對外地來的華裔夫婦,車內裝有電腦的背包遭竊,附近居民表示,該廣場的停車場已經成為汽車爆竊熱點,呼籲當局增加警力巡邏。

Richmond市警方證實,這起汽車爆竊案發生在21日傍晚4時到6時期間,本台在7點多獨家直擊受害人向警方報案的全部過程。

受害人是一對來自新墨西哥州的華裔學者,基於保護受害人隱私,本台決定不暴露其身分。

根據受害人描述,他們駕駛這台租來的SUV,到東太廣場吃飯,打算吃完飯後去還車,並且搭晚上9點多的飛機回家。

不料才一頓飯的時間,車子駕駛座後座的車窗被砸,放在車上的背包遭竊。

Richmond市警局發言人Matt Stonebraker說:”他的車輛被爆竊,裡面的東西被偷走,我們不知道有多少匪徒涉案。”

背包的失主是這位先生,他向警方描述,自己為聯邦能源部工作,背包裡有電腦等出差工作的配備,包括他做實驗的機密資料,還有出入實驗室證件等,至於錢包他則帶在身上,沒有失竊,受害人表示不願上鏡頭接受採訪。

警方已就事件展開調查,會收集監視錄影畫面,尋找線索。

警方提醒民眾,汽車爆竊已經成為普遍性的問題,各大商場都有可能發生,而東太廣場也是其中之一。

Stonebraker說:”東太廣場確實有發生一些汽車爆竊案,這是他們面對的不幸問題,而我們會調查每宗案件。”

事發後記者也看到商場的保安提醒消費者,不要在車內留下物品。

有民眾經過時提醒受害人,說東太廣場已經成為汽車爆竊熱點,千萬不要放任何物品在車內,因為他自己兩年前也曾受害。

該名居民說:”我們有一台mini van,是Toyota Sienna,然後我們小孩的包放車上,可能到廣場去買東西吧,買東西以後小孩的包,他們可能看到我們小孩的包,覺得裡面有錢吧,他們就把車給砸了,把我們小孩的書包給拿了。”

本月9號,這裡曾發生搶劫案,一名華裔女子買菜後,返回車內時遭賊人強搶手袋,失去許多重要的證件,如今又發生汽車爆竊案,民眾呼籲警方加強巡邏。

居民說:”還是要增加警力,我覺得增加警力,保安要多一點巡邏員,(賊人)會來少一點。”

警方也提供安全提示,呼籲民眾多加留意。

Stonebraker說:”我們希望到市內商店的人都安全,我們要確保大家一定要鎖車,車窗都要搖上來,確保不要留下貴重物品,像是信用卡、皮夾、皮包、電子產品、昂貴的外套,及任何東西在車內。”

建議消費者抵達商場前,就要先將東西放入後車廂,或者是帶在身上,千萬不要停好車,才開後車廂放東西,最好貴重物品都不要放車上。

警方強調,認真對待每起罪案,會嚴肅追查。

