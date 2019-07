加州DMV週三早上暫停辦公 培訓職員處理Real ID申請

【KTSF 郭柟報導】

加州車輛管理局(DMV)所有辦事處週三早上將會暫停服務,培訓職員處理有關Real ID身份證的事宜,直至下午1時才會開門,州長紐森提出更多改善措施,縮減辦事處輪候時間。

DMV指出,週三暫停辦公半天,是為了讓員工清晰了解處理Real ID手續的程序,提供更好的服務,同時為暑假高峰期做好準備。

為了縮減DMV辦事處輪候時間,州府去年成立了一個專責小組,該小組最近公佈了一份評估報告指,從去年8月至今年5月,各大辦事處的DMV輪候時間平均減少了58分鐘,另外提出一系列改善計劃,包括從9月起接受信用卡付款、下個月中計劃推出100個電子自助服務機,方便付款和更新車輛登記等,以及改善當局網站,提供更清晰的指引教民眾如何申請Real ID。

DMV又計劃明年聘請多1,800至1,900名臨時員工。

聯邦政府規定,從明年10月開始,如果要乘搭飛機或進入聯邦管轄的區域,必須持有REAL ID或有效護照,目前估計加州仍然有2,000幾萬人仍未更換REAL ID,因此DMV預料越接近截止日期,輪候時間將會更長。

