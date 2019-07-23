舊金山華埠僑領遇劫仍未破案 多名僑領懸紅緝兇（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對舊金山華埠上星期一的暴力搶劫案，社區領袖及警方週一舉行社區會議，商討治安問題，有市民發言時情況一度混亂，亦有僑領即場宣布懸紅緝兇。

會議在中華總會館舉行，商戶及市民反應熱烈，全場爆滿，在市民發言的環節，現場情況一度出現混亂。

與會市民吳慧瑜說：”我們市府的預算越來越大，但我們的日常生活越來越差，我們交稅是否就給我們這些生活呢？我們高官要執法、執法、執法。”

華埠商戶洪雷文說：”我們有很多長者，我們要保護自己的長者，最好的一個方法是，大家中國人要團結，有事我們要出聲。”

亦有住在日落區入屋行劫案的受害人，聲淚俱下控訴警方沒有認真處理報案。

日落區居民Lisa說：”我的家上個月24日被人入屋打劫，損失很慘重，第二日，賊人用我的提款卡去消費，我必須去Taraval警局報警，但當時警員愛理不理，我已經告訴他，跟昨日我的家失竊有關，所以我不知道怎樣報案，麻煩警察局長幫我回答這個問題。”

警方隨即派人與事主跟進事件。

對於上星期發生的暴力搶劫案，警方表示，調查員取得照片，清楚拍到懷疑涉案人士的樣貌，有警員亦認出部分匪徒，相信很快能夠破案，在場的僑領提出懸紅兇。

寧陽會館主席黃楚文說：”中華總會館5,000元，寧陽總會館5,000元，李兆祥先生5,000元，獎勵提供線索的人，警察依據你提供的線索去破案，如果捉到疑犯，你願意出庭作證，因為我們華人很多怕事。”

兩名僑領黃中華及黃宏敞上星期在華埠被4名非洲裔男子搶劫及襲擊，黃中華仍然在家中休養，黃宏敞就有出席會議。

中華總會館中文秘書黃宏敞說：”我看到大家為了治安，發表各種的意見，維持我們華人社區的治安太平，我真的感到很暖心，很感謝大家的關心。”

中央警局分局長易文耀（Robert Yick）表示，事件後已經加派警員巡邏華埠，他亦指，每個警員隨身有翻譯的工具，希望市民不怕報案。

易文耀說：”警局裏的人手機上有個應用程式，讓我們能即時翻譯，亦有Facetime功能，我想讓大家知道，不論你講哪一種語言，我們都能與你溝通。”

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：”現在中央警局比以往有更多的警員，但他們總不能夠立即出現，你們是我們的眼線，我們要知道每一件事，請你們一定要報案。”

華埠街坊會主席李兆祥更即場宣布，願意在Stockton街一間他的物業中，免費租借一個鋪位，讓巡警作警崗及休息，警方指，會研究建議是否可行。

市府表示，Stockton街的攝錄機已經安裝當中，大約須要6至8個星期完工，有消息指，市長布里德週二將會來到華埠，與商家及居民見面。

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