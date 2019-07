舊金山華埠僑領遇劫仍未破案 多名僑領懸紅緝兇（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對舊金山華埠上星期一的暴力搶劫案,社區領袖及警方週一舉行社區會議,商討治安問題,有市民發言時情況一度混亂,亦有僑領即場宣布懸紅緝兇。

會議在中華總會館舉行,商戶及市民反應熱烈,全場爆滿,在市民發言的環節,現場情況一度出現混亂。

與會市民吳慧瑜說:”我們市府的預算越來越大,但我們的日常生活越來越差,我們交稅是否就給我們這些生活呢?我們高官要執法、執法、執法。”

華埠商戶洪雷文說:”我們有很多長者,我們要保護自己的長者,最好的一個方法是,大家中國人要團結,有事我們要出聲。”

亦有住在日落區入屋行劫案的受害人,聲淚俱下控訴警方沒有認真處理報案。

日落區居民Lisa說:”我的家上個月24日被人入屋打劫,損失很慘重,第二日,賊人用我的提款卡去消費,我必須去Taraval警局報警,但當時警員愛理不理,我已經告訴他,跟昨日我的家失竊有關,所以我不知道怎樣報案,麻煩警察局長幫我回答這個問題。”

警方隨即派人與事主跟進事件。

對於上星期發生的暴力搶劫案,警方表示,調查員取得照片,清楚拍到懷疑涉案人士的樣貌,有警員亦認出部分匪徒,相信很快能夠破案,在場的僑領提出懸紅兇。

寧陽會館主席黃楚文說:”中華總會館5,000元,寧陽總會館5,000元,李兆祥先生5,000元,獎勵提供線索的人,警察依據你提供的線索去破案,如果捉到疑犯,你願意出庭作證,因為我們華人很多怕事。”

兩名僑領黃中華及黃宏敞上星期在華埠被4名非洲裔男子搶劫及襲擊,黃中華仍然在家中休養,黃宏敞就有出席會議。

中華總會館中文秘書黃宏敞說:”我看到大家為了治安,發表各種的意見,維持我們華人社區的治安太平,我真的感到很暖心,很感謝大家的關心。”

中央警局分局長易文耀(Robert Yick)表示,事件後已經加派警員巡邏華埠,他亦指,每個警員隨身有翻譯的工具,希望市民不怕報案。

易文耀說:”警局裏的人手機上有個應用程式,讓我們能即時翻譯,亦有Facetime功能,我想讓大家知道,不論你講哪一種語言,我們都能與你溝通。”

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:”現在中央警局比以往有更多的警員,但他們總不能夠立即出現,你們是我們的眼線,我們要知道每一件事,請你們一定要報案。”

華埠街坊會主席李兆祥更即場宣布,願意在Stockton街一間他的物業中,免費租借一個鋪位,讓巡警作警崗及休息,警方指,會研究建議是否可行。

市府表示,Stockton街的攝錄機已經安裝當中,大約須要6至8個星期完工,有消息指,市長布里德週二將會來到華埠,與商家及居民見面。

