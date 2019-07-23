舊金山華埠行駛中汽車光天化日下被打破玻璃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠3輛行駛中的汽車，週日光天化日下被一名男子用棍打破玻璃，警方起初拘捕一名懷疑涉案人士，不過後來發現認錯人，已經將他釋放，至今仍未拘捕任何人。

由華埠商戶群組流傳的片段所見，一輛汽車在Washington街夾Stockton街等紅燈時，突然被一名陌生男子用棍打破車頭擋風玻璃。

這宗並非單一事件，警方表示，週日下午大約兩時，有3輛行駛中的汽車同樣無故被打破玻璃，舊金山市府社工李愛晨（Ellen Lee Zhou）當時在場，並拍下片段。

李愛晨說：”我走去一看，有一位白人女士的腳流很多血，因為她是乘客，打破玻璃，那些玻璃弄傷她的腳。”

案發後，警方將”遇襲”的車輛截停在Jackson街，令Jackson街一度封閉。

消息指，疑犯是一名年約40歲的非洲裔男子，警方表示，案發後一度扣留一名懷疑涉案人士，不過經調查後，證實他與案件無關，至於案件仍在調查當中，警方不知道犯案動機，不排除疑犯是有精神問題的人。

有案件資料的人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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