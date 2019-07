舊金山華埠行駛中汽車光天化日下被打破玻璃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠3輛行駛中的汽車,週日光天化日下被一名男子用棍打破玻璃,警方起初拘捕一名懷疑涉案人士,不過後來發現認錯人,已經將他釋放,至今仍未拘捕任何人。

由華埠商戶群組流傳的片段所見,一輛汽車在Washington街夾Stockton街等紅燈時,突然被一名陌生男子用棍打破車頭擋風玻璃。

這宗並非單一事件,警方表示,週日下午大約兩時,有3輛行駛中的汽車同樣無故被打破玻璃,舊金山市府社工李愛晨(Ellen Lee Zhou)當時在場,並拍下片段。

李愛晨說:”我走去一看,有一位白人女士的腳流很多血,因為她是乘客,打破玻璃,那些玻璃弄傷她的腳。”

案發後,警方將”遇襲”的車輛截停在Jackson街,令Jackson街一度封閉。

消息指,疑犯是一名年約40歲的非洲裔男子,警方表示,案發後一度扣留一名懷疑涉案人士,不過經調查後,證實他與案件無關,至於案件仍在調查當中,警方不知道犯案動機,不排除疑犯是有精神問題的人。

有案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

