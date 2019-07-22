港鐵元朗站有人追打乘客 45傷1危殆（視頻）

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港鐵元朗站有一批白衣人週日晚在大堂及車廂追打乘客，警方到場時白衣人一度離開，之後再折返，列車兩度不停元朗站，又應警方要求提早關閉車站，事件中，四45人受傷送院，其中一人危殆。

一批戴口罩、穿白衣的人晚上10時許在元朗站大堂外指罵乘客，又用棍打乘客，有人用遮擋住，有人用水喉射向閘外，有市民頭部流血，白衣人接著入閘內再追打市民，拳打腳踢，部份白衣人手持紙牌寫上”保衛元朗、保衛家園”。

立場新聞記者被打到跌在地上，市民被亂棍追打，向著上樓梯方向行，白衣人去到月台，再入車廂用棍追打乘客，有乘客用遮擋，白衣人用棍打，有乘客驚到哭，退後，白衣人無停手，繼續追打。

有市民跪下，希望不要再打人，但他一起身，立法會議員林卓廷調停期間，被人打中嘴部流血受傷，部份白衣人之後離開，救護員到場。

港鐵指10時45發現元朗站有人爭執，兩分鐘後報警，10時56分宣佈列車不停元朗站，11時20分恢復行車，11時半左右，配戴頭盔的警察在場，當時見不到白衣的人，市民不滿警察來得太遲。

到11時45分，部份白衣人再在元朗站外隔住鐵閘指罵市民，再衝了入去追打，市民在站外，被多人用棍追打，林卓廷事後到醫院驗傷，下巴要包紮。

港鐵指列車兩度不停元朗站，又指11時45分發生衝突時，職員人數有限、再報警，港鐵強烈譴責事件，會全力配合警方調查。

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