港鐵元朗站有人追打乘客 45傷1危殆（視頻）

港鐵元朗站有一批白衣人週日晚在大堂及車廂追打乘客,警方到場時白衣人一度離開,之後再折返,列車兩度不停元朗站,又應警方要求提早關閉車站,事件中,四45人受傷送院,其中一人危殆。

一批戴口罩、穿白衣的人晚上10時許在元朗站大堂外指罵乘客,又用棍打乘客,有人用遮擋住,有人用水喉射向閘外,有市民頭部流血,白衣人接著入閘內再追打市民,拳打腳踢,部份白衣人手持紙牌寫上”保衛元朗、保衛家園”。

立場新聞記者被打到跌在地上,市民被亂棍追打,向著上樓梯方向行,白衣人去到月台,再入車廂用棍追打乘客,有乘客用遮擋,白衣人用棍打,有乘客驚到哭,退後,白衣人無停手,繼續追打。

有市民跪下,希望不要再打人,但他一起身,立法會議員林卓廷調停期間,被人打中嘴部流血受傷,部份白衣人之後離開,救護員到場。

港鐵指10時45發現元朗站有人爭執,兩分鐘後報警,10時56分宣佈列車不停元朗站,11時20分恢復行車,11時半左右,配戴頭盔的警察在場,當時見不到白衣的人,市民不滿警察來得太遲。

到11時45分,部份白衣人再在元朗站外隔住鐵閘指罵市民,再衝了入去追打,市民在站外,被多人用棍追打,林卓廷事後到醫院驗傷,下巴要包紮。

港鐵指列車兩度不停元朗站,又指11時45分發生衝突時,職員人數有限、再報警,港鐵強烈譴責事件,會全力配合警方調查。

