特備節目”元朗黑夜”：重整襲擊事件全過程（視頻）

7月21日晚,元朗一批白衣人出現,發生打人暴力事件,有線新聞台製作特備節目”元朗黑夜”,重整襲擊事件過程,視頻內容含有暴力畫面可能令人不安,敬請留意。

