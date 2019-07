【i-CABLE】

元朗西鐵站襲擊乘客案,警方拘捕6名男子涉嫌非法集結,來自元朗及天水圍,部份人有黑社會背景。

其中兩名疑犯晚上被黑布蒙頭,由探員帶返大埔警署通宵扣查,警方指他們與另外4名疑犯涉及星期日晚元朗站的嚴重暴力案件,他們分別在元朗南邊圍村及西鐵元朗站參與非法集結。

被捕人士年齡24至54歲,分別報稱任職司機、裝修、小販、無業,部份人有黑社會背景,行動中檢獲多支藤條及木棍。

一批機動部隊警員配備頭盔及盾牌,晚上到西鐵元朗站外南邊圍村一帶巡邏,未有入村,警方指案件仍在調查,不排除有更多人被捕。

