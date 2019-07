舊金山Tesla車疑衝紅燈釀車禍 夫婦被撞天人永隔

【i-CABLE】

舊金山田德隆區週日發生致命車禍,造成一對夫婦一死一傷,有現場目擊者聽到車禍發生時的巨響。

目擊者說:”我聽到一聲巨響,很像爆炸聲,就是撞車了,我走上來看到有人為一名中年白人男性做胸部按壓,但是他沒有呼吸了,另外一個女人就躺在地上流血,她起不來在那裡呻吟。”

警方消息指,事故發生在週日下午2點左右,地點是田德隆區Taylor夾O’Farrell街路口,一名女子使用Getaround共享汽車程式租用了一輛Tesla汽車,交通監控錄像顯示,該名女子在該路口超速衝紅燈。

當時汽車到達路口時,時速達到45英哩,撞到一輛Mini Cooper汽車的側面,然後衝出馬路,撞到行人道上一對夫婦途人,兩人送到舊金山總醫院救治,39歲丈夫Benjamin Dean傷重死亡,妻子則有生命危險,兩輛相撞汽車的司機則沒有受傷,事發後在現場接受調查。

死傷者是來自加州中部的Clovis市,當時正在舊金山旅遊。

警方指車禍沒有涉及酒精和毒品,調查人員也會翻查Tesla車上鏡頭的畫面和電腦系統,來確定當時汽車是否在無人駕駛狀態。

本地五號台也在現場拍攝到,警方拘捕22歲Tesla女司機,警方指會以懷疑衝紅燈和駕車誤殺他人等罪名起訴該名女司機。

警方和附近居民都表示,事發的這個街口非常危險,經常有人不遵守交通規則,釀成致命意外。

