【KTSF】

上週一在南灣聖荷西市發生的車禍當中,兩名騎單車的男子被撞致一死一傷,死者的身份證實是一名中年華裔男子,另外一名傷者是亞裔男子。

法醫官證實,男死者是50歲的Johnny Chu,警方表示,當日早上7時43分,Chu與朋友Liem Do一起在Vistapark Drive夾Capitol Expressway街口騎單車時,被同一輛汽車撞到。

肇事女司機當時駕駛一輛灰色SUV汽車,在駛出一個停車場時撞傷兩個人,Chu送院後搶救後不治,至於Do就情況危殆。

這宗是聖荷西今年第26宗致命車禍,女司機有留在現場配合調查,並無醉酒或服藥駕駛跡象。

