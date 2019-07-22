南灣Ulta Beauty美妝店被匪徒搶劫8次（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Morgan Hill警方正在追捕一個犯罪集團，並公開其中數名嫌犯的照片，指他們在灣區多間Ulta Beauty商店大肆搶掠。

這間位於Morgan Hill市Cochrane路的Ulta Beauty商店，在過去6個月被搶劫8次，最後一次是7月16日下午大約4點半，匪徒隨意走入店內，在一分鐘內搶走大約3,000至5,000元香水，然後一組人一同登上在店外接應的汽車逃離現場，其間匪徒更向職員索取購物袋。

警方公開5名涉案嫌犯照片，並相信還有更多同伴犯案。

警方稱，匪徒除了在Morgan Hill外，還在舊金山、東灣及南灣的Ulta Beauty分店，用同一種手法搶劫。

警方稱，事後很難追踪匪徒，因為他們多數是用失竊車輛或租車作案，加上案發的Ulta Beauty商店在101號公路旁邊，為匪徒提供了一條更快的逃跑路線。

當局經初步調查後，已經鎖定一個犯罪集團。

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