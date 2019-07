南灣Ulta Beauty美妝店被匪徒搶劫8次（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Morgan Hill警方正在追捕一個犯罪集團,並公開其中數名嫌犯的照片,指他們在灣區多間Ulta Beauty商店大肆搶掠。

這間位於Morgan Hill市Cochrane路的Ulta Beauty商店,在過去6個月被搶劫8次,最後一次是7月16日下午大約4點半,匪徒隨意走入店內,在一分鐘內搶走大約3,000至5,000元香水,然後一組人一同登上在店外接應的汽車逃離現場,其間匪徒更向職員索取購物袋。

警方公開5名涉案嫌犯照片,並相信還有更多同伴犯案。

警方稱,匪徒除了在Morgan Hill外,還在舊金山、東灣及南灣的Ulta Beauty分店,用同一種手法搶劫。

警方稱,事後很難追踪匪徒,因為他們多數是用失竊車輛或租車作案,加上案發的Ulta Beauty商店在101號公路旁邊,為匪徒提供了一條更快的逃跑路線。

當局經初步調查後,已經鎖定一個犯罪集團。

