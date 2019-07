【i-CABLE】

香港立法會議員何君堯被拍到在元朗跟白衣人握手,向對方說”辛苦晒”,何君堯稱當時只是飯後路過,否認有份策劃行動,強調絕不認同任何暴力。

其中一條網上片段見到,一批白衣人在何君堯出現時拍手,何君堯舉起大拇指。

何君堯召開記者會解釋,說自己是在晚飯後經過元朗,有人認得他,要求合照,亦承認認識部分人,但絕對不認同元朗站有白衣人打人。

大批市民週一下午去到何君堯位於荃豐中心的地區辦事處抗議,質疑他跟元朗衝突有關,又批評他對受傷市民的言論冷血,之後打破玻璃門,將玻璃牆身拆下來,期間同層大部分商店拉閘。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。