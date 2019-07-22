香港警方上環清場 向示威者施放催淚彈及橡膠子彈

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香港民陣週日的反修例遊行後，有示威者轉到中聯辦外，向國徽擲雞蛋、潑黑漆，並堵塞道路，警方晚上清場，在上環多次施放催淚彈。到晚上11時，更多次開槍，發射橡膠子彈等，港澳辦與中聯辦都譴責圍堵中聯辦是公然挑戰一國兩制底線。

由金鐘轉移到西環，示威者的目標是這幢中央駐港的象徵，他們向中聯辦門上的國徽擲雞蛋，入夜後、進而擲黑漆，又在外牆塗鴉，干諾道西被完全堵塞，而中聯辦後門，示威者亦都推鐵馬堵塞馬路，警方晚上8時多開始，以西環做起點，向東面清場，用了一個半小時，把示威者迫到干諾道西，近西港城對開，雙方對峙。

近10時，警方舉黑旗，警告會施放催淚煙，有示威者向警方投擲油漆彈，警方隨即施放催淚彈，示威者沒有後退，反而向前行，之後見到有火光，整條街道都是煙，有頭盔寫著記者的人手臂受傷，後排的示威者傳膠板及長傘支援，鐵馬堆中，有火焚燒雜物，有人救火但不果。

11時10分，示威者退到林士街停車場對出，警方舉旗，警告在場人士速離、否則開槍，示威者沒有理會，數分鐘後、警方開槍，持續一分多鐘，先後發射多發布袋彈，橡膠子彈及胡椒球彈，示威者未有完全散去，以鐵馬堆及路牌再次築起防線。

午夜過後，大部份示威者撤離，警方亦陸續撤走，今次是6月12日金鐘衝突後，警方再一次以橡膠子彈對付示威者。

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