香港警方上環清場 向示威者施放催淚彈及橡膠子彈

【i-CABLE】

香港民陣週日的反修例遊行後,有示威者轉到中聯辦外,向國徽擲雞蛋、潑黑漆,並堵塞道路,警方晚上清場,在上環多次施放催淚彈。到晚上11時,更多次開槍,發射橡膠子彈等,港澳辦與中聯辦都譴責圍堵中聯辦是公然挑戰一國兩制底線。

由金鐘轉移到西環,示威者的目標是這幢中央駐港的象徵,他們向中聯辦門上的國徽擲雞蛋,入夜後、進而擲黑漆,又在外牆塗鴉,干諾道西被完全堵塞,而中聯辦後門,示威者亦都推鐵馬堵塞馬路,警方晚上8時多開始,以西環做起點,向東面清場,用了一個半小時,把示威者迫到干諾道西,近西港城對開,雙方對峙。

近10時,警方舉黑旗,警告會施放催淚煙,有示威者向警方投擲油漆彈,警方隨即施放催淚彈,示威者沒有後退,反而向前行,之後見到有火光,整條街道都是煙,有頭盔寫著記者的人手臂受傷,後排的示威者傳膠板及長傘支援,鐵馬堆中,有火焚燒雜物,有人救火但不果。

11時10分,示威者退到林士街停車場對出,警方舉旗,警告在場人士速離、否則開槍,示威者沒有理會,數分鐘後、警方開槍,持續一分多鐘,先後發射多發布袋彈,橡膠子彈及胡椒球彈,示威者未有完全散去,以鐵馬堆及路牌再次築起防線。

午夜過後,大部份示威者撤離,警方亦陸續撤走,今次是6月12日金鐘衝突後,警方再一次以橡膠子彈對付示威者。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。