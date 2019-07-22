香港反修例示威者向中聯辦擲蛋及潑黑漆（視頻）

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香港民陣週日再次發起”反修例”遊行，大會指有43萬人參加，警方就指高峰時有138,000人，示威者是在民陣遊行後轉到西環中聯辦示威，有人向國徽擲雞蛋、潑黑漆，警方8時許清場，港澳辦同中聯辦都譴責圍堵，是公然挑戰一國兩制底線。

示威者今次不再以金鐘、中環為終點，一直向西行，在干諾道中進入隧道設置路障，近7時到達西環中聯辦，有中聯辦職員離開，保安員戴頭盔戒備。有示威者爬高噴黑閉路電視，之後有人向中聯辦門上的國徽擲蛋，門牌亦是目標。

入夜後轉以黑漆擲向國徽，有人在外牆塗鴉，部份人用雷射燈，照向中聯辦大樓，外面的干諾道西被完全佔據，示威者在中聯辦外讀出宣言。

而中聯辦後面，近西區警署交界的一段德輔道西，示威者由西邊街推鐵馬過來，堵塞馬路。

警署外的牆壁被塗污，一批面罩遮面、配備頭盔的示威者，拿著長傘在警署外集結。

港澳辦及中聯辦均發表聲明，強烈譴責示威者圍堵中聯辦，污損國徽，公然挑戰中央政府權威。

中聯辦的聲明嚴厲譴責部分激進示威者，圍堵中聯辦大樓，污損國徽，噴塗侮辱國家、民族的字句，行徑已經完全超出了和平示威的範疇，不僅違反基本法和香港法律，更嚴重挑戰”一國兩制”的底線，嚴重挑戰中央權威。

中聯辦表示最強烈的憤慨和譴責，堅決支持特區政府和警隊，依法嚴懲違法暴力行為，維護香港社會穩定。

港澳辦的聲明亦強烈譴責部份激進示威者的行為，形容是公然挑戰中央政府權威，觸碰”一國兩制”原則底線，性質嚴重，影響惡劣，絕對不能容忍，警方及時採取行動非常必要。

港澳辦堅定支持特區政府依法採取一切必要措施，維護香港法治，懲治犯罪份子。

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