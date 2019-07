香港反修例示威者向中聯辦擲蛋及潑黑漆（視頻）

【i-CABLE】

香港民陣週日再次發起”反修例”遊行,大會指有43萬人參加,警方就指高峰時有138,000人,示威者是在民陣遊行後轉到西環中聯辦示威,有人向國徽擲雞蛋、潑黑漆,警方8時許清場,港澳辦同中聯辦都譴責圍堵,是公然挑戰一國兩制底線。

示威者今次不再以金鐘、中環為終點,一直向西行,在干諾道中進入隧道設置路障,近7時到達西環中聯辦,有中聯辦職員離開,保安員戴頭盔戒備。有示威者爬高噴黑閉路電視,之後有人向中聯辦門上的國徽擲蛋,門牌亦是目標。

入夜後轉以黑漆擲向國徽,有人在外牆塗鴉,部份人用雷射燈,照向中聯辦大樓,外面的干諾道西被完全佔據,示威者在中聯辦外讀出宣言。

而中聯辦後面,近西區警署交界的一段德輔道西,示威者由西邊街推鐵馬過來,堵塞馬路。

警署外的牆壁被塗污,一批面罩遮面、配備頭盔的示威者,拿著長傘在警署外集結。

港澳辦及中聯辦均發表聲明,強烈譴責示威者圍堵中聯辦,污損國徽,公然挑戰中央政府權威。

中聯辦的聲明嚴厲譴責部分激進示威者,圍堵中聯辦大樓,污損國徽,噴塗侮辱國家、民族的字句,行徑已經完全超出了和平示威的範疇,不僅違反基本法和香港法律,更嚴重挑戰”一國兩制”的底線,嚴重挑戰中央權威。

中聯辦表示最強烈的憤慨和譴責,堅決支持特區政府和警隊,依法嚴懲違法暴力行為,維護香港社會穩定。

港澳辦的聲明亦強烈譴責部份激進示威者的行為,形容是公然挑戰中央政府權威,觸碰”一國兩制”原則底線,性質嚴重,影響惡劣,絕對不能容忍,警方及時採取行動非常必要。

港澳辦堅定支持特區政府依法採取一切必要措施,維護香港法治,懲治犯罪份子。

