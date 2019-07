元朗襲擊事件被指”警黑合作” 警務處長稱與黑社會勢不兩立

【i-CABLE】

香港警方在元朗的部署引來”警黑合作”的指控,警務處處長盧偉聰強調,警方與所有違法的人,包括黑社會勢不兩立,強調會全力追查,將施暴者繩之於法。

翻看網上片段,晚上9時前,已經有大批穿白衣人士在元朗街頭聚集,警方9時50多分開始接報,區內發生多宗打鬥。

大約一小時後,港鐵都通知警方西鐵站有人打鬥,網上片段見到兩名軍裝警一度出現,之後走了。警務處處長盧偉聰確認,兩名警員10時52分曾到現場。

相隔近半小時增援的警員才到場,盧偉聰指因為當時所有衝鋒車已調派去處理區內其他打鬥,而新界北警區亦抽調警力到港島區支援。

那麼兩名軍裝警等候增援期間,為何不留下保護市民呢?警方相信有份打鬥的人之後入了南邊圍村,最後為何沒拘捕人?大批白衣人拿著鐵通,又算不算持有攻擊性武器?

警方的行動引來”警黑合作”的指控,盧偉聰認為所有指控出於對警隊沒信心,強調警方會全力追查。

