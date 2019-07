【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥率領警務處處長盧偉聰和一眾司局長見記者,強烈譴責昨日在中聯辦損毀國徽的示威者,以及在元朗襲擊市民的人。她指元朗的襲擊目無法紀、令人髮指,要求警方全力緝兇。

在港島及元朗發生連串衝突、暴力襲擊事件翌日下午,整個特區管治班子站出來回應。

曾經於凌晨4時開記者會譴責示威者衝擊立法會,今次為何要相隔一晚?她再次強調,管治團隊仍然有堅定的心服務香港。

