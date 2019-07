灣區就業市場持續強勁 加州新增職位四成在灣區

【KTSF】

加州政府數據顯示,灣區的就業市場繼續強勁,頭半年加州新增職位超過四成都在灣區,不過居民仍有憂慮。

灣區7月增加了近1.3萬個職位,總共有409萬個職位,其中南灣Santa Clara縣增幅最勁,增加了3,800個職位,舊金山就多了3,500個職位,東灣就多了3,200個職位。

而大部份的職位都是在高科技行業,有業界人士更認為,舊金山是創業的好基地。

加州前勞工部主任表示,灣區的失業率目前只有3%,有史以來新低,除了高科技業界之外,他表示教育界、服務行業、金融業和工程業都增加了不少工作職位。

有聖荷西居民認同,灣區就業的確強勁,不過就認為這些工作一是最低工資勞工,要不就是高薪高科技工作,夾在中間的工種反而不多,要支付生活費都有困難。

聖荷西週五就有麥當勞快餐廳員工發起示威集會,要求加薪至時薪15元。

另外有專家就指,這個就業強勁的趨勢預料明年會持續,不過房屋供應仍未能跟上職位升幅。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。