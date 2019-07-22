灣區就業市場持續強勁 加州新增職位四成在灣區

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加州政府數據顯示，灣區的就業市場繼續強勁，頭半年加州新增職位超過四成都在灣區，不過居民仍有憂慮。

灣區7月增加了近1.3萬個職位，總共有409萬個職位，其中南灣Santa Clara縣增幅最勁，增加了3,800個職位，舊金山就多了3,500個職位，東灣就多了3,200個職位。

而大部份的職位都是在高科技行業，有業界人士更認為，舊金山是創業的好基地。

加州前勞工部主任表示，灣區的失業率目前只有3%，有史以來新低，除了高科技業界之外，他表示教育界、服務行業、金融業和工程業都增加了不少工作職位。

有聖荷西居民認同，灣區就業的確強勁，不過就認為這些工作一是最低工資勞工，要不就是高薪高科技工作，夾在中間的工種反而不多，要支付生活費都有困難。

聖荷西週五就有麥當勞快餐廳員工發起示威集會，要求加薪至時薪15元。

另外有專家就指，這個就業強勁的趨勢預料明年會持續，不過房屋供應仍未能跟上職位升幅。

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