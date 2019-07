蔡英文指港人到台灣尋求庇護會適當處理

【i-CABLE】

香港《逃犯條例》修訂引發多輪示威和衝突,至今已有過百人被捕,最少有數十名曾參與示威的人到了台灣尋求庇護,台灣的蔡英文總統表示,會基於人道適當處理,香港保安局表示不評論。

已赴台香港人表示,據他了解有數十人跟自己一樣,先後到台灣尋求庇護,當地有組織提供住宿等協助,他們會跟陸委會見面,希望當局提供協助,讓他們在台灣工作或讀書。台灣的蔡英文總統表示會人道處理。

根據台灣的《香港澳門關係條例》,因政治因素令安全及自由受緊急危害的港澳居民,台方得提供必要援助。

當地人權組織表示,條例授權政府提供協助,但不等於一定會做,建議當局建立審查機制,確保對有關人士的協助,不會因為執政黨更替等因素改變。

因為擔憂修例通過,4月底便去了台灣的林榮基,就是靠當局延長簽證在當地居留。

