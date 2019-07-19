特朗普接見受宗教迫害人士 包括法輪功學員（視頻）

【KTSF 黃候斌報導】

特朗普總統週三趁著國務卿召開國際宗教自由會議，特別在白宮接見來自17國共27名受宗教迫害的人士或家屬，當中有4個來自中國，包括新疆維吾爾族人、藏傳佛教徒、基督徒以及法輪功學員，這次也是第一次有法輪功學員獲美國總統正式接見。

特朗普說：”謝謝大家今天與我們見面，你們經歷了很多，我可以替在場各位說，你們經歷的，遠多於大多數人能承受的。”

特朗普強調，如果人不能自由信仰，則一切自由都不保，自由也無甚意義，因此美國人民將不斷努力，捍衛宗教自由。

美國宗教自由大使Sam Brownback，向特朗普介紹在場各位曾受宗教迫害的人或家屬，當中有遭伊斯蘭國毒手的諾貝爾和平獎得獎人Nadia Murad。

這些受害人中，有4名來自中國，他們分別是一名藏傳佛教徒、一名基督徒、一名新疆維吾爾族人，以及一名法輪功學員。

特朗普慰問在場各位，並聆聽他們的遭遇，而新疆穆斯林受迫害的問題，也成為今次為期3日的國務院國際宗教自由會議的焦點。

聯邦眾議長普洛西在會議上，建議美國制裁負責新疆再教育營的中國官員與企業，而副總統在會議上發言指出，自由市場靠自由思維才得以建立，繁榮、昌盛、和平也得以根深柢固發展，而抗拒宗教自由的社會，更有可能孕育出激進主義及怨恨，播下暴力種子，通常會不分邊界爆發。

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