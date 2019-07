特朗普接見受宗教迫害人士 包括法輪功學員（視頻）

【KTSF 黃候斌報導】

特朗普總統週三趁著國務卿召開國際宗教自由會議,特別在白宮接見來自17國共27名受宗教迫害的人士或家屬,當中有4個來自中國,包括新疆維吾爾族人、藏傳佛教徒、基督徒以及法輪功學員,這次也是第一次有法輪功學員獲美國總統正式接見。

特朗普說:”謝謝大家今天與我們見面,你們經歷了很多,我可以替在場各位說,你們經歷的,遠多於大多數人能承受的。”

特朗普強調,如果人不能自由信仰,則一切自由都不保,自由也無甚意義,因此美國人民將不斷努力,捍衛宗教自由。

美國宗教自由大使Sam Brownback,向特朗普介紹在場各位曾受宗教迫害的人或家屬,當中有遭伊斯蘭國毒手的諾貝爾和平獎得獎人Nadia Murad。

這些受害人中,有4名來自中國,他們分別是一名藏傳佛教徒、一名基督徒、一名新疆維吾爾族人,以及一名法輪功學員。

特朗普慰問在場各位,並聆聽他們的遭遇,而新疆穆斯林受迫害的問題,也成為今次為期3日的國務院國際宗教自由會議的焦點。

聯邦眾議長普洛西在會議上,建議美國制裁負責新疆再教育營的中國官員與企業,而副總統在會議上發言指出,自由市場靠自由思維才得以建立,繁榮、昌盛、和平也得以根深柢固發展,而抗拒宗教自由的社會,更有可能孕育出激進主義及怨恨,播下暴力種子,通常會不分邊界爆發。

