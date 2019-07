特朗普北卡造勢 有群眾高呼送走穆斯林女議員

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統近期發表帶有種族主義成本的言論後,他週三晚在北卡羅萊納州造勢時,群眾高呼要求送走穆斯林。

特朗普叫4名少數族裔自由派國會女眾議員”滾回老家”的言論繼續發燒,特朗普週三晚在北卡州Greenville市造勢時,繼續針對明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員奧瑪爾,指她曾經發表過惡意的反猶太言論。

特朗普講話期間,群眾就高呼要”送走奧瑪爾”。

事後,特朗普表示他不同意群眾這種叫法,他聽了之後也顯得不開心。

至於奧瑪爾就回應指,種族主義仇恨可以分散和傷害人,她又說,特朗普叫反對他政策的美國公民”滾回原國”,等於灌輸他的狂熱民族主義價值觀,但這裡是美國,歡迎所有不同的聲音。

奧瑪爾說:”我相信他是法西斯主義者,我希望提醒人們,這總統和他的支持者教導我們,我們國家應該容許辯論和接納不同意見。”

特朗普在上週日發推文,用帶有種族主義成份的言論來攻擊4名少數族裔國會女眾議員,當中包括在20多年前以難民身份來美的奧瑪爾。

特朗普指她們不是美國人,又不斷批評他的政策,如果她們繼續這樣下去,她們最好滾回原來的國家,幫手解決當地的難題後,才回來美國交代如何去解決問題。

