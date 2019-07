Fremont小台北廣場汽車盜竊案 華人事主損失3.5萬（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont小台北廣場週一下午發生汽車報竊案,受害事主是華人,而且財物損失慘重,包括貴重的攝影器材,合共約35,000元。

汽車爆竊案發生在Fremont市Warm Springs大道與Mission大道交界的小台北廣場,3名”恩雨之聲”節目拍攝團隊的成員,一名來自加拿大多倫多,兩名來自北京,週一在Milpitas完成拍攝工作之後,來這個廣場吃飯買東西。

受害的事主表示,他們來這裡剛好是中午的午餐時間,而且附近的商戶也都裝了監控錄影,以為會很安全,但沒想到還是成為汽車爆竊的受害者。

受害者之一胡斯翰(Stephen Woo)說:”這裡都很光亮,感覺也有很多監控攝相頭,也有警方的攝相頭在這裡,就想停一會買些東西,不會很久,怎麼會想到這麼短時間,下午一、兩點鐘,突然汽車尾廂玻璃就被打爛,裡面中國攝製隊的所有器材都被偷走,好在我自己的器材習慣跟身,我就帶著自己的器材在身邊,這次就倖免了。”

而中國攝製隊帶來的貴重攝影器材都被匪徒爆竊,損失共約35,000元,胡斯翰說,這令他們的攝製工作受到很大影響,目前只能靠他倖存的器材繼續拍攝工作。

胡斯翰表示,自己來灣區很多次,北京來的攝製隊也知道美國治安差,因此大家已有提防。

胡斯翰說:”而且是白天,光天化日的中午,發生這種事情我有點匪夷所思,從此之後我想大家都要學會一樣東西,就是好好保護財物,不要留任何東西在車上。”

爆竊案發生後,事主立即報警,但警方大約兩三個小時後才抵達現場,並向商戶索取監控錄影,而在等候期間,廣場內的許多商戶都告訴事主,這裡是汽車爆竊案黑點,非常不安全。

警方初步調查顯示,有3名匪徒涉案,其中爆竊車輛的兩名匪徒,分別穿著灰色和黑色帶帽衫,深色褲子,開車接應的司機資料不明。

匪徒駕駛一輛銀色Mazda CX-5逃離現場,而車牌是從東灣奧克蘭盜竊的車牌。

警方稱,3名匪徒當日可能還涉及在Fremont市Stevenson大道Globe廣場,以及Newark市幾宗汽車爆竊案,當局仍在調查中。

而遭遇盜竊後,除了影響攝製組的拍攝工作,心裡也備受打擊,為讓拍攝行程繼續,”恩雨之聲”機構,已臨時撥款購買基本攝影器材,同時也已發動募捐,目標是希望籌得34,000元,彌補這次的損失。

他們希望社區善心人士能給予捐款,支票抬頭請寫:SOBEM USA,並註明”攝影器材捐獻”,或致電:1-(888) 808-7868與該機構聯絡。

