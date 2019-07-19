Fremont小台北廣場汽車盜竊案 華人事主損失3.5萬（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont小台北廣場週一下午發生汽車報竊案，受害事主是華人，而且財物損失慘重，包括貴重的攝影器材，合共約35,000元。

汽車爆竊案發生在Fremont市Warm Springs大道與Mission大道交界的小台北廣場，3名”恩雨之聲”節目拍攝團隊的成員，一名來自加拿大多倫多，兩名來自北京，週一在Milpitas完成拍攝工作之後，來這個廣場吃飯買東西。

受害的事主表示，他們來這裡剛好是中午的午餐時間，而且附近的商戶也都裝了監控錄影，以為會很安全，但沒想到還是成為汽車爆竊的受害者。

受害者之一胡斯翰（Stephen Woo）說：”這裡都很光亮，感覺也有很多監控攝相頭，也有警方的攝相頭在這裡，就想停一會買些東西，不會很久，怎麼會想到這麼短時間，下午一、兩點鐘，突然汽車尾廂玻璃就被打爛，裡面中國攝製隊的所有器材都被偷走，好在我自己的器材習慣跟身，我就帶著自己的器材在身邊，這次就倖免了。”

而中國攝製隊帶來的貴重攝影器材都被匪徒爆竊，損失共約35,000元，胡斯翰說，這令他們的攝製工作受到很大影響，目前只能靠他倖存的器材繼續拍攝工作。

胡斯翰表示，自己來灣區很多次，北京來的攝製隊也知道美國治安差，因此大家已有提防。

胡斯翰說：”而且是白天，光天化日的中午，發生這種事情我有點匪夷所思，從此之後我想大家都要學會一樣東西，就是好好保護財物，不要留任何東西在車上。”

爆竊案發生後，事主立即報警，但警方大約兩三個小時後才抵達現場，並向商戶索取監控錄影，而在等候期間，廣場內的許多商戶都告訴事主，這裡是汽車爆竊案黑點，非常不安全。

警方初步調查顯示，有3名匪徒涉案，其中爆竊車輛的兩名匪徒，分別穿著灰色和黑色帶帽衫，深色褲子，開車接應的司機資料不明。

匪徒駕駛一輛銀色Mazda CX-5逃離現場，而車牌是從東灣奧克蘭盜竊的車牌。

警方稱，3名匪徒當日可能還涉及在Fremont市Stevenson大道Globe廣場，以及Newark市幾宗汽車爆竊案，當局仍在調查中。

而遭遇盜竊後，除了影響攝製組的拍攝工作，心裡也備受打擊，為讓拍攝行程繼續，”恩雨之聲”機構，已臨時撥款購買基本攝影器材，同時也已發動募捐，目標是希望籌得34,000元，彌補這次的損失。

他們希望社區善心人士能給予捐款，支票抬頭請寫：SOBEM USA，並註明”攝影器材捐獻”，或致電：1-(888) 808-7868與該機構聯絡。

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