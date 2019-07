【KTSF 黃恩光報導】

舊金山漁人碼頭附近發生搶劫案,華裔女事主在車裡面閉目養神時,賊人趁機用一枝棒”釣”走女事主的手袋。

警方資料顯示,週三下午3點幾,華裔女事主開車載家人在漁人碼頭附近,Hyde街夾Filbert街的住宅區泊車後,就讓家人下車遊覽。

女事主坐在前面乘客座位小睡,女事主告訴警方,幾分鐘之後,當她睜開眼睛時,看見一枝棒從司機座位的車窗伸進來,取走放在她大腿上的手袋。

女事主在手袋離開汽車之前成功抓住手袋,並且呼喊求救,與賊人掙扎之際,女事主扯斷了手袋的背帶,賊人隨即搶走手袋然後逃跑。

警方表示,由於女事主在車裡,始終看不見匪徒的模樣,如果有人看到案發經過,請與警方聯絡,匿名報案熱線:(415) 575-4444。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

