【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市中心市場街夾5街的路口,週四清晨5點多發生致命車禍,肇事的一輛大貨車在撞到行人後不顧而去。

救援人員到場後,將受重傷的行人送院治療,隨後傷重不治。

警方證實,肇事司機事發後不顧而去,警方隨後在Broadway街夾Front街發現肇事車輛,將肇事司機留置調查。

關注行人安全的社區組織WalkSF對事件表示哀悼,並透露被撞的行人遭大貨車拖行好幾個街口,警方一度封鎖車禍現場數個小時調查,影響部分線路Muni公車的行駛,不過目前已恢復正常運行。

