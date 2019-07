舊金山華埠僑領光天化日遇劫 美國華商總會強烈聲討（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

針對有傳統僑社僑領在舊金山華埠遭人搶劫並打傷的事件,美國華商總會週四強烈聲討近期發生在華埠,以及其他地區的暴力事件,他們呼籲警方儘速逮捕涉案匪徒,並也去函給舊金山市長布里德,要求市府關注治安管理。

位於舊金山華埠的美國華商總會,針對僑領遭暴力搶劫事件召開記者會,認為類似的暴力案件以及財物被竊的事件,在華人聚居的地方尤為嚴重,治安情況堪慮,急待改進。

7月15日週一下午1點多,黃氏宗親會主席黃中華在Stockton街及Pacific街交界,遭4名年輕非洲裔男子集體搶劫,匪徒還將他抬起重摔,另一名宗親會成員黃宏昶上前制止時也被匪徒打傷。

同樣是黃氏宗親會的僑領擔心事件,讓人人自危。

寧陽總會館主席黃楚文說:”這個時間是中午1點多,同時地點是我們華埠最繁忙的地點,光天化日之下,發生這樣惡性的事件,說出來真的讓人害怕,我們各個都不敢相信,如果這種情況繼續下去,想想你們敢不敢出來華埠?”

有大批商戶和居民前來關注治安問題。

有市民說:”其實不只華埠治安不好,哪裡治安都不好,特別是針對華人的事情,你看日落區,每一天差不多都有進到屋子裡面搶劫,在屋裡面都不安全,你說在街上安全嗎?不管白天黑夜都有搶劫的事情發生,太危險了。”

另一名市民說:”我就覺得現在的治安很不好,次次都有人搶東西,真的好不安全,現在不敢上街,很怕。”

週四的記者會,出席者呼籲大家凝聚力量,守望相助,並且踴躍舉報罪案,也有商戶代表建議向警方施壓,以加大力度改善華埠治安。

原本華商總會也邀請警方代表出席,不過警方以沒有時間為由缺席。

華商總會也特別致函給市長布里德和市參事佩斯金,要求他們一起來關注治安問題。

美國華商總會會長張福明說:”希望市政府、市參議會以及市府有關部門重視事態的發展,加強舊金山治安管理,尤其是在我們中國城。”

加州州參議員威善高也派代表出席,除了對受害人表示慰問,也提醒民眾在發生罪案時注意自身安全。

威善高代表張勁林說:”因為錢財首先是身外之物,你首先要保障人身安全。”

正在競選舊金山地檢官的華裔參選人湯曉慧也到場關切,強調案件頻繁發生,已經讓社區喪失安全感,她主張加強檢控來杜絕犯罪。

