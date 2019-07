中半島安老院職員涉盜用長者銀行提款卡被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo一家安老院,有一名職員涉嫌盜用年長居民的銀行提款卡而被起訴。

地檢處表示,29嵗的被告Abigail Sevudredre,她自去年4月到今年3月,在位於El Camino Real的Sunrise安老院工作,為年長居民提供護理服務。

當一名97嵗女士在和女兒一起檢查自己的開支時發現,當中有付款給網的公司,但是這名女士並沒有使用該服務,於是報警。

調查人員之後也發現,一名居民在去世之後,她的提款卡也被用在網的服務上。

警方調查揭露,被告涉嫌使用11人的提款卡來支付網的服務,和送餐公司的付費,被盜用的款額超過3,100元。

警方逮捕Sevudredre的時候,在她身上發現兩名受害人的提款卡,被告面對盜竊個人資料和虐待長者的罪名,被告週三出庭,對控罪表示不認罪。

