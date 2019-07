【KTSF 郭柟報導】

中半島San Bruno市Tanforan商場槍擊案,警方週四拘捕了另一名涉案槍手,以及他的同黨。

警方兩星期前正追捕相中的18歲男子Deandre Gantt,Gantt週四清晨駕駛著一輛失車時,被警車追捕,最後落網,被控企圖謀殺和串謀等罪名。

警方另外拘捕多一名14歲懷疑是同黨的少年,他被關押在青年感化所。

警方在7月6號拘捕了16歲涉嫌在當日開槍的男子,以及一名14歲同黨,即是至今一共拘捕了4個人。

