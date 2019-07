奧州男子涉麥當勞洗手間強姦4歲女童被捕

【KTSF】

奧克拉荷馬州一名35歲男子,涉嫌在麥當勞快餐店兒童玩樂區的洗手間內,強姦一名4歲女童,被當地警方拘捕,女童當時正參加託兒所安排的旅行活動。

Midwest City警方稱,事發於週二,託兒所職員發現女童獨自上廁所後,並沒有即時回來,於是到洗手間查看,發現洗手間上了鎖,一名男子接著步出,說他只是在洗手間洗手。

託兒所職員接著問女童,有沒有事情發生,女童說有,接著指著私處,託兒所職員立即報警求助。

懷疑涉案的35歲男子Joshua Kabatra對警方稱,他感到身體不適,叩門後進入洗手間,他說在女童女廁時,他在洗手盤嘔吐,洗手後便離開。

警方與女童對話後,以涉嫌觸犯兩項強姦罪和一項猥褻兒童罪拘捕Kabatra。

