東灣奧克蘭市(屋崙)的南行880公路,其中一條行車線週五出現大坑洞,當局需要緊急封閉3條行車線進行維修,導致交通嚴重擠塞。

當局是於早上11時半左右發現這個坑洞,位置在880公路與980公路交匯處以南,汽車需要繞過坑洞行駛,有約12輛汽車走避不及,結果導致爆胎。

致傍晚時份,3條行車線仍然封閉。

