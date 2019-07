美國中西部和東岸出現酷熱天氣 灣區則天氣涼爽

【KTSF 張麗月報導】

國家氣象局週五發出危險熱浪警示,表示這個周末在中西部和東岸大範圍地區將出現酷熱天氣,所幸灣區得天獨厚,本周末海岸地區仍是涼爽天氣,內陸地區最高溫則在華氏80多度。

國家氣象局的危險熱浪警示,主要針對美國本土東部地區大範圍,包括部分平原地帶、中西部以及東海岸。

這波熱浪涵蓋的區域,包括紐約、芝加哥和底特律等,預計有近2億人受影響,這些區域將迎來今年夏天最熱的溫度,多數地區溫度將超過華氏100度,許多地方甚至會高於華氏110度。

國家氣象局表示,在熱浪警示範圍的西北部區域,還會出現嚴重的雷暴,伴隨可能的龍捲風,入夜後更有可能因為強風導致嚴重損害。

不過在舊金山,這個週末仍保持正常,濕冷有霧的夏天氣候,溫度在華氏50多到60多度之間,內陸地區則較熱,北灣和聖荷西等地,這個週末最高溫會達到80多度。

氣象專家表示,這是向岸氣流onshore flow導致,由海洋吹向陸地的向岸氣流,夏天期間形成舊金山沿岸地區的天然冷氣,隨著陸地溫度的升高,風力也會增強,這時穿過內陸海洋的風會夾帶濕氣,將霧帶到陸地的沿岸地區,因此舊金山沿岸本週末早晨和傍晚會有霧,但下午的天氣則是晴朗。

