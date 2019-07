【KTSF】

希臘首都雅典附近週五發生地震,強度達到黎克特制5.3級,震央附近隨後又發生餘震。

美國地質研究所(USGS)的數據顯示,當地時間週五下午2時13分,希臘首都雅典以北14英哩處發生5.3級地震,當地居民走到街上躲避,一小時後震央附近發生4.2級餘震。

當局指這場地震暫未造成人員傷亡。

希臘上一次經歷大地震是在20年前的1999年,該場6級地震造成超過140人死亡。

