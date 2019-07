FaceApp近日大受歡迎 美政界憂私隱風險

【i-CABLE】

近日一款手機應用程式大受歡迎,它可以將你的相片用人工智能模擬成年老的模樣,但美國政客質疑程式由俄羅斯公司開發,用戶的個人資料可能落入俄國政府,促請聯邦調查局徹查。

想知自己數十年後的模樣會如何?不用等數十年,按一個鍵就可以,笑得燦爛些會怎樣?換造型又會怎樣,用了FaceApp就立刻看到。

這個前年推出的應用程式,近日很多名人用過並分享有趣相片,隨即大受歡迎,紛紛試用,尤其它將用戶變成「銀髮族」的功能,程式以人工智能,為用戶相片加皺紋、轉髮色,模擬不同效果。

不過有人擔心程式對用家的私隱安全構成風險,因為程式的開發公司位於俄羅斯聖彼得堡,美國參議院民主黨領袖舒默質疑該公司會將美國用戶的資料轉交第三方,包括俄羅斯政府,他去信聯邦調查局及聯邦貿易委員會要求徹查,民主黨全國委員會亦提醒黨內總統參選人不要使用FaceApp。

開發程式的公司表示,大部份相片都會在用戶上載48小時內,從伺服器刪除,據了解暫時未有證據顯示,開發公司與俄羅斯政府有連繫或以程式存取用戶手機其他內容。

