舊金山華埠僑領暴力搶劫案 警方指快將破案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠星期一發生的暴力搶劫案,造成兩名僑領受傷,事件震驚華人社區,中央警察分局局長易文耀(Robert Yick)表示,警方連日搜證,相信很快拘捕涉案人士。

案中的兩名傷者,黃氏宗親會主席黃中華,以及宗親會成員黃宏昶已經出院,黃宏昶週五仍要到舊金山總醫院複診。

他透露,黃中華過去幾天受傳媒追訪,及配合警方調查,血壓一度飆升,因此醫生下令他暫時不要再受訪,連電話都不要接。

案發至今已經4天,中央警局局長易文耀及市參事佩斯金(Aaron Peskin)公開談及事件,易文耀表示,星期一的暴力搶劫案,已經由總部接手調查,相信很快可以破案。

易文耀說:”調查員有重大的進展,找到事發時的影像及匪徒外貌,他們告訴我,有望很快破案。”

易文耀指,暑假期間,華埠的確是特別繁忙,但他從罪案數據來看,數字上不算多,以襲擊案為例,中央警局分區今年有131宗,華埠只有8宗,至於搶劫案就有221宗,14宗在華埠發生,華埠是全市最安全的社區之一。

當被問到有沒有這些罪案受害人的族裔資料,易文耀說沒有。

不過案件發生後,社區的確人心惶惶,易文耀指會重新分配區內的警力,特別在華埠會加派人手巡邏,相信市民會有更多機會見到巡警。

警方指,案發時有很多人圍觀,相信有目擊者拍下照片及影像,希望將這些資料交給警方,有助警方破案。

佩斯金對這宗搶劫案感到憤怒及不能接受,但他就大派定心丸,指華埠仍然是安全的社區。

佩斯金說:”華埠向來少有暴力罪案,這是很重要的,我鄭重的向各位觀眾講,華埠仍然安全,是市內最安全的社區之一,希望大家繼續來這裡,見朋友及消費。”

對於事件發生後,救護車半小時後才到,佩斯金亦就這個問題諮詢過負責接911電話的緊急應變管理局。

當日有人報警後,警員在兩分鐘內到場,但接線生將這宗案件列為較次要的B級緊急,有與警方及救護員聯繫,不過接線生將更多時間放在與警方的溝通上。

佩斯金表示,市府在應變上的確可以做得更好。

佩斯金說:”這應是一個A級緊急的案件,救護車應該來得更快,這是市府的錯,我很清楚,這不是語言的問題。”

佩斯金亦宣佈,籌備近兩年時間,在Stockton街設置攝錄鏡頭的計劃已經動工,相信市民很快見到成果。

