舊金山華埠僑領暴力搶劫案 警方指快將破案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠星期一發生的暴力搶劫案，造成兩名僑領受傷，事件震驚華人社區，中央警察分局局長易文耀（Robert Yick）表示，警方連日搜證，相信很快拘捕涉案人士。

案中的兩名傷者，黃氏宗親會主席黃中華，以及宗親會成員黃宏昶已經出院，黃宏昶週五仍要到舊金山總醫院複診。

他透露，黃中華過去幾天受傳媒追訪，及配合警方調查，血壓一度飆升，因此醫生下令他暫時不要再受訪，連電話都不要接。

案發至今已經4天，中央警局局長易文耀及市參事佩斯金（Aaron Peskin）公開談及事件，易文耀表示，星期一的暴力搶劫案，已經由總部接手調查，相信很快可以破案。

易文耀說：”調查員有重大的進展，找到事發時的影像及匪徒外貌，他們告訴我，有望很快破案。”

易文耀指，暑假期間，華埠的確是特別繁忙，但他從罪案數據來看，數字上不算多，以襲擊案為例，中央警局分區今年有131宗，華埠只有8宗，至於搶劫案就有221宗，14宗在華埠發生，華埠是全市最安全的社區之一。

當被問到有沒有這些罪案受害人的族裔資料，易文耀說沒有。

不過案件發生後，社區的確人心惶惶，易文耀指會重新分配區內的警力，特別在華埠會加派人手巡邏，相信市民會有更多機會見到巡警。

警方指，案發時有很多人圍觀，相信有目擊者拍下照片及影像，希望將這些資料交給警方，有助警方破案。

佩斯金對這宗搶劫案感到憤怒及不能接受，但他就大派定心丸，指華埠仍然是安全的社區。

佩斯金說：”華埠向來少有暴力罪案，這是很重要的，我鄭重的向各位觀眾講，華埠仍然安全，是市內最安全的社區之一，希望大家繼續來這裡，見朋友及消費。”

對於事件發生後，救護車半小時後才到，佩斯金亦就這個問題諮詢過負責接911電話的緊急應變管理局。

當日有人報警後，警員在兩分鐘內到場，但接線生將這宗案件列為較次要的B級緊急，有與警方及救護員聯繫，不過接線生將更多時間放在與警方的溝通上。

佩斯金表示，市府在應變上的確可以做得更好。

佩斯金說：”這應是一個A級緊急的案件，救護車應該來得更快，這是市府的錯，我很清楚，這不是語言的問題。”

佩斯金亦宣佈，籌備近兩年時間，在Stockton街設置攝錄鏡頭的計劃已經動工，相信市民很快見到成果。

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