美國郵政及聖荷西警局將舉行招聘會

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過美國郵政（USPS）現正在舊金山灣區招聘員工，當局將會舉行招聘會，另外，南灣聖荷西警隊為鼓勵更多女性投入警務工作，也會舉行招聘活動。

聖荷西警方的婦女招聘會，將於8月17號星期六舉行，到時有警務人員現身說法，分享工作經驗，也會有體能訓練的示範。

參與者可以試試自己的體能，以及認識作為警員需要達到的體能要求，活動免費。

出席者需要預先登記，並攜帶身份證明文件，詳情請瀏覽：https://www.eventbrite.com/e/san-jose-police-womens-career-day-tickets-62225643575

另外，美國郵政少有地在舊金山區域招聘全職送信郵差，以及其他工種的員工，當局將於本月28號星期日舉行招聘會，地點是南舊金山Gateway大道250號的Embassy Suites舊金山機場酒店，時間是早上8點至下午1點。

到時有專人協助求職者當場使用電腦填妥申請表格，過程大概一小時，求職者需年滿18歲，或年滿16歲並已取得高中文憑。

參加者需攜帶駕駛執照、工卡或出生證明，男性申請人須帶備聯邦Selective Service兵役登記號碼，退伍軍人需攜帶DD 214退役證明書。

當局鼓勵申請人準備個人履歷，有意參加招聘會的人士必須預先登記，詳情可瀏覽：https://www.eventbrite.com/e/usps-career-opportunity-hiring-event-san-francisco-peninsula-tickets-63927934172?aff=ebdssbdestsearch

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