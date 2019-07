美國郵政及聖荷西警局將舉行招聘會

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過美國郵政(USPS)現正在舊金山灣區招聘員工,當局將會舉行招聘會,另外,南灣聖荷西警隊為鼓勵更多女性投入警務工作,也會舉行招聘活動。

聖荷西警方的婦女招聘會,將於8月17號星期六舉行,到時有警務人員現身說法,分享工作經驗,也會有體能訓練的示範。

參與者可以試試自己的體能,以及認識作為警員需要達到的體能要求,活動免費。

出席者需要預先登記,並攜帶身份證明文件,詳情請瀏覽:https://www.eventbrite.com/e/san-jose-police-womens-career-day-tickets-62225643575

另外,美國郵政少有地在舊金山區域招聘全職送信郵差,以及其他工種的員工,當局將於本月28號星期日舉行招聘會,地點是南舊金山Gateway大道250號的Embassy Suites舊金山機場酒店,時間是早上8點至下午1點。

到時有專人協助求職者當場使用電腦填妥申請表格,過程大概一小時,求職者需年滿18歲,或年滿16歲並已取得高中文憑。

參加者需攜帶駕駛執照、工卡或出生證明,男性申請人須帶備聯邦Selective Service兵役登記號碼,退伍軍人需攜帶DD 214退役證明書。

當局鼓勵申請人準備個人履歷,有意參加招聘會的人士必須預先登記,詳情可瀏覽:https://www.eventbrite.com/e/usps-career-opportunity-hiring-event-san-francisco-peninsula-tickets-63927934172?aff=ebdssbdestsearch

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。