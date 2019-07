柏克萊禁新樓裝天然氣設備 中餐老闆嘆難煮好菜（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊將成為全國首個禁止在新建樓宇安裝天然氣設備的城市,市議會一致通過未來興建的樓宇,只能使用電磁爐及熱水爐,有中餐廳老闆表示,如果不能用天然氣爐,好難煮出好吃的中菜。

中餐廳老闆馬永剛說:”中餐如果無得用天然氣爐,火力不足,炒出來的菜就無鑊氣,中餐講求鑊氣,用電磁爐就像在家煮飯沒分別,我們會很難做。”

喜點餐廳的馬老闆又表示,雖然用電磁爐都可以做中菜,但味道就始終不夠好,不過如果將來趨勢都是不能用天然氣爐,那麼日後中餐廳都只好順應作出改變。

柏克萊市禁止天氣然氣設備的新法例在明年1月生效,不會影響現有的建築物,也不會影響業主申請在現有建築物改建,所以現時的市內的餐廳,都可以繼續使用天然氣爐烹調。

新法例生效之後,在柏克萊興建的新樓宇,將會全面使用電力而禁止使用天然氣,目的是要減少溫室氣體排放。

資料顯示,全美溫室氣體排放量有12%來自天然氣,而柏克萊市有27%的溫室氣體排放來自天然氣。

提出立例的市議員Kate Harrison表示,希望在明年之前,將排放量降至2000年水平的三成,然後在2050年再減至八成,但是現時計劃仍然落後18%。

