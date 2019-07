柏克萊市府文件將以中性名詞取代有性別區分詞語（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊市議會通過立例,在所有的市府相關文件中,都要用中性名詞去取代以往有性別區分的詞語。

例如”Brothers/Sisters”(兄弟/姐妹),就會以”Siblings”取代;路上的渠蓋”Manhole”,就會以”Maintenance hole”取代。

人力”Manpower”以”Human Effort/workforce”取代;懷孕的女性”Pregnant woman”,以懷孕的員工”Pregnant employee”取代等。

另外,He/She/Her/Him等這些有性別區分的代名詞,將會以該人的身份或名銜取代,例如用該位”律師”/”員工”/”成員”,去取代用”他/她”方法稱呼。

提出立例的市議員Rigel Robinson表示,是為了加強關注跨性別和性少眾人士的包容性,因此有必要在市府和相關的修例用語,彰顯包容性。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。